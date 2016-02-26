Марадона: «Инфантино – предатель»

Бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал победу Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА.

"Принц Али и шейх Салман обладают большими возможностями, а Инфантино, по-моему – настоящий предатель. Его начальник уже почти за решеткой, а он работает, словно ничего и не произошло. Джанни перемешивал шары на жеребьевках и был кандидатом на пост президента ФИФА – это очень плохо.

Президентом может быть тот, кто не пытается заработать миллионы благодаря манипуляциям с шарами и спонсорам. Только такого кандидата я бы поддержал", – приводит слова Марадоны Ambito.com.