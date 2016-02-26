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  • Кобелев: «Наработки по трансферам «Динамо» были выполнены не полностью»

Кобелев: «Наработки по трансферам «Динамо» были выполнены не полностью»

26 февраля 2016, 13:02
6

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев подвел итоги зимних тренировочных сборов команды, нацеленных на подготовку к возобновлению игр чемпионата России.

"В подготовительном периоде результаты не столь важны, игры носят больше тренировочный характер. Всегда хочется выигрывать, но вы видели, что мы постоянно меняли состав, насколько это было возможно. Физическая готовность и по визуальным ощущениям, и по всем исследованиям видится не 100-процентной — да это сейчас и не нужно, но уже на 80 с лишним процентов готовы. Приедем в Москву и там продолжим готовиться.

Если говорить о том, что мы планировали, в каких условиях это все происходило и как в итоге произошло, то я бы нам поставил по итогам всех трех сборов четверку. Другое дело, что те наработки, которые были по трансферам, выполнены не полностью. Тех футболистов, которых мы намечали в ноябре-декабре, к сожалению, получить не удалось, а новички приехали уже поздно. На третьем сборе они тренировались буквально пару дней, и это не тот срок, чтобы влиться в команду. Тем более Хольмен получил травму. Посмотрим, на какой срок Себастьян выпадет, но ясно, что к первым официальным играм он вряд ли будет готов. Что касается Бечирая, то он подписывал контракт, потом были просроченные визы, и в итоге этот игрок выпал на неделю, а это тоже серьезный срок, учитывая близость официальных игр. Хотелось получить новичков минимум за месяц до возобновления чемпионата, но имеем то, что имеем.

Футбол не стоит на месте, нужно прибавлять, совершенствоваться. Нам многое не удается. В первую очередь следует надежнее играть в обороне, временами получается неважный выход из обороны в атаку, смена направления атак также не всегда на уровне. У нас вроде есть преимущество, имеем моменты, но не забиваем голов, а это самое главное. Радость дарят забитые мячи, результаты, а мы очень мало забили, несмотря на имевшиеся моменты", - рассказал наставник.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (6)
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FanatSerj
1456481722
Все по делу, реализация хромает на обе ноги и все эти ноги Погребняка ))))
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o33uk
1456495346
Хм опять одно и тоже. Карьерист перестраховщик хоть что нить новенького сказал бы одни и теже бла-бла-бла (владеем инициативой создаём моменты, но храмает реализация) уже даже не смешно это слушать эти байки лет 8 уже идут сначала в Динамо потом Крылья и снова Динамо. На самом деле всё проще чем кажется просто тренеришка.
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o33uk
1456496689
Задаюсь вопросом на что может рассчитывать Динамо во втором круге и если честно аргументов для позитива совсем нет т.к. в начале сезона команда выглядела более сбалансированной и крепкой после возобновления хочется посмотреть только на Драгуна скандинав и черногорец вообще непонятные приобретения, непонятные в том плане что брать иностранцев на лавку затея идиотская с таким же успехом можно было из нашего чемпа народ присмотреть в аренду. Короче говоря вывод из слов АНК я сделал следующий: На трансферных фронтах полный провал. Подготовить команду на 100% не получилось (т.к. визы, травмы). Но есть игра имеем преимущество и тд. правда всё это уже слышали. Тогда на что надеяться не понятно, но товарищ обещал кубок ))))) надо будет посмотре
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