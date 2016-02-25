Оланаре: «Российские холода? Я играл в Норвегии!»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что после Норвегии ему не страшен российский холод.

— Ты уже несколько дней тренируешься с командой. Что можешь сказать об атмосфере?

— Я счастлив, что оказался в этой команде. Все ребята хорошо ко мне относятся, нет ни единой проблемы!

— Как тебя приняли? Ахмед Муса постарался, чтобы тебе было здесь комфортно?

— Именно так! Ахмед очень сильно в этом смысле постарался.

— В России сейчас минусовая температура. Это не пугает?

— Можете даже не рассказывать мне про холод! Я играл в Норвегии и знаю не понаслышке, что такое морозы. Так что меня не испугать московскими холодами.

— Мы можем догадываться, какая вещь тебя удивила в тренировочном лагере — купание Паулино Гранеро. Тебе ребята сразу отвели почетную роль секьюрити...

— Я просто пытаюсь быть частью команды. Раз уж мне выпала роль быть его личным телохранителем, я и играл эту роль, как считал нужным! Но самое главное — не тянуть одеяло в свою сторону, а быть частью команды.