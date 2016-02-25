Слуцкий: «В современных условиях очень сложно не подготовиться к сезону»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги сбора, который прошел в Испании.

"Конечно, хотелось бы в последнем матче иметь более сильный спарринг. Изначально была договоренность, что мы будем играть с основным составом "Малаги", пусть и не все были бы игроками стартового состава. Только вчера вечером мы узнали, что будем играть с "Малагой Б". Силы были неравны, но футболисты очень ответственно отнеслись к игре с соперником, который явно уступал в классе. Предыдущие спарринги были сильные, с командами РФПЛ, так что это не должно принципиальным образом сказаться.



Даже если бы нам дали полгода сборов, все равно кто-то не успевал бы к сезону. Кто-то болеет, кто-то травмирован, кто-то выпадает на какой-то промежуток времени. Вот и во вчерашнем поединке из-за микроповреждений не смогли принять участия Щенников и Головин. Всегда будешь чем-то недоволен, но в целом удалось выполнить программу сборов, на которую мы рассчитывали. Условия были созданы достаточно хорошие. Состояние футболистов, которые полностью прошли сбор, не вызывает опасений. Соответственно, могут возникать вопросы только по тем игрокам, которые отсутствовали на каком-то из сборов или пропускали тренировки.

Какие планы у команды на ближайшие дни? После прилета в Москву будет один выходной, медобследование, и начнем подготовку к матчу с "Уфой". 29-го числа тренируемся и улетаем в Уфу. Есть ли ощущение, что команда полностью готова к официальным матчам? Она не может быть неготовой. У нас бывали и более короткие сборы, и команда все равно выглядела достойно. Еще раз говорю: в современных условиях очень сложно, имея такой длительный промежуток времени, не подготовиться. Но насколько команда готова, покажут только официальные матчи", - сказал Слуцкий.