Карпин: «Если бы мне нужен был игрок, Широков бы играл»

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал уход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.
– Если бы вам нужен был игрок, стали бы вы пытаться сохранить его в команде вопреки желанию руководства, как в случае с Широковым?
– Если бы мне нужен был игрок, он бы играл.
– Вы бы заняли принципиальную позицию?
– Повторяю: если мне нужен игрок, он бы играл.
– Вы бы пошли на конфликт с руководством?
– И в третий раз: если мне игрок нужен, он бы играл. Либо пришлось бы убирать меня.
Источник: Чемпионат.ком