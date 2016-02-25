Карпин: «Если бы мне нужен был игрок, Широков бы играл»

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал уход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

– Если бы вам нужен был игрок, стали бы вы пытаться сохранить его в команде вопреки желанию руководства, как в случае с Широковым?

– Если бы мне нужен был игрок, он бы играл.

– Вы бы заняли принципиальную позицию?

– Повторяю: если мне нужен игрок, он бы играл.

– Вы бы пошли на конфликт с руководством?

– И в третий раз: если мне игрок нужен, он бы играл. Либо пришлось бы убирать меня.