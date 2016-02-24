Вронский: «Я не сторонник отстранения сотрудников за личные высказывания»

Бывший генеральный директор субхолдинга "Матч!" Александр Вронский высказал свое мнение об отстранении от работы комментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова.

– Группа комментаторов оказалась в опале еще при вас. Теперь, похоже, история продолжается. С чем все это связано?

– Была дурацкая ситуация, причем довольно давно. Ребята в соцсетях позволили себе лишнего. Можно по-разному к этому относиться, но лучше держать себя в руках. Я например, себе такого не позволяю, если рассуждать чисто по-человечески. Вот что было тогда. За что их отстранили сейчас, сказать не могу. Не знаю.

– При вас, однако, эфирных отстранений на почве высказываний в соцсетях не было. Вы отстояли комментаторов или просто не успели указать им на дверь?

– Я не сторонник того, чтобы ущемлять работников в профессиональных правах за их личные высказывания. Тем более что такое не регламентируется четкими правилами. В прошлом году вопрос обсуждался, и мы решили, что данная мера неактуальна. Андронов и Дементьев извинились, насколько мне известно. Не знаю, может, они сейчас снова высказались? Тогда обещали, что больше не будут.

– При вас обсуждалась оптимизация канала, в результате которой за штат была выведена большая группа комментаторов?

– В прошлом году мы решали другую задачу: запустить канал, чтобы зритель получил наилучший продукт. И эту задачу мы решили. Ничего удивительного в том, что за запуском последовала оптимизация. В стране кризис. Что тут странного? – сказал Вронский.