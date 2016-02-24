Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вронский: «Я не сторонник отстранения сотрудников за личные высказывания»

Вронский: «Я не сторонник отстранения сотрудников за личные высказывания»

24 февраля 2016, 22:51
1

Бывший генеральный директор субхолдинга "Матч!" Александр Вронский высказал свое мнение об отстранении от работы комментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова.

– Группа комментаторов оказалась в опале еще при вас. Теперь, похоже, история продолжается. С чем все это связано?

– Была дурацкая ситуация, причем довольно давно. Ребята в соцсетях позволили себе лишнего. Можно по-разному к этому относиться, но лучше держать себя в руках. Я например, себе такого не позволяю, если рассуждать чисто по-человечески. Вот что было тогда. За что их отстранили сейчас, сказать не могу. Не знаю.

– При вас, однако, эфирных отстранений на почве высказываний в соцсетях не было. Вы отстояли комментаторов или просто не успели указать им на дверь?

– Я не сторонник того, чтобы ущемлять работников в профессиональных правах за их личные высказывания. Тем более что такое не регламентируется четкими правилами. В прошлом году вопрос обсуждался, и мы решили, что данная мера неактуальна. Андронов и Дементьев извинились, насколько мне известно. Не знаю, может, они сейчас снова высказались? Тогда обещали, что больше не будут.

– При вас обсуждалась оптимизация канала, в результате которой за штат была выведена большая группа комментаторов?

– В прошлом году мы решали другую задачу: запустить канал, чтобы зритель получил наилучший продукт. И эту задачу мы решили. Ничего удивительного в том, что за запуском последовала оптимизация. В стране кризис. Что тут странного? – сказал Вронский.

Источник: «Советский спорт»
Россия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1456355581
Вронский? Из тех самых?
Ответить
Главные новости
Головин забил «Ливерпулю» в товарищеском матче
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
2
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Все новости
Все новости
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
14:57
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
13:59
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
7
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
11:59
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
12
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+