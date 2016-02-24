Промес: «Ненавижу проигрывать, даже если играю с детишками»

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что всегда настроен только на победу.

– Я ненавижу проигрывать. Даже на тренировках, даже если играем в карты. В любой игре. Даже если с детишками своими играю, все равно ненавижу проигрывать.

– Может, это помогает вам в футболе?

– Да, так и есть. Если ты любишь проигрывать, с тобой что-то не в порядке. Я вот ненавижу проигрывать, действительно ненавижу. Я обязан выигрывать в каждой игре, в которой участвую, иначе настроение у меня полностью насмарку.

– Даже в теннисбол?

– Да, но там я обычно выигрываю (улыбается).

– Наверное, очень хотели выиграть у "Шерифа" (3:3)?

– Конечно, очень, поэтому не было ощущения счастья, когда игра завершилась вничью. Но, думаю, мы сделаем правильные выводы, поймем, что было сделано недостаточно хорошо, чтобы добиться победы, и в следующем матче, уверен, уже выиграем, – сказал Промес.