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Промес: «Ненавижу проигрывать, даже если играю с детишками»

24 февраля 2016, 21:10
3

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что всегда настроен только на победу.

– Я ненавижу проигрывать. Даже на тренировках, даже если играем в карты. В любой игре. Даже если с детишками своими играю, все равно ненавижу проигрывать.

– Может, это помогает вам в футболе?

– Да, так и есть. Если ты любишь проигрывать, с тобой что-то не в порядке. Я вот ненавижу проигрывать, действительно ненавижу. Я обязан выигрывать в каждой игре, в которой участвую, иначе настроение у меня полностью насмарку.

– Даже в теннисбол?

– Да, но там я обычно выигрываю (улыбается).

– Наверное, очень хотели выиграть у "Шерифа" (3:3)?

– Конечно, очень, поэтому не было ощущения счастья, когда игра завершилась вничью. Но, думаю, мы сделаем правильные выводы, поймем, что было сделано недостаточно хорошо, чтобы добиться победы, и в следующем матче, уверен, уже выиграем, – сказал Промес.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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Aztec58
1456339263
Побеждай!
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vovchegg
1456341368
Трахтенберг как всегда вопросов поумнее не придумал.
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Какеручи
1456375768
Побольше бы таких игроков..а то большинство проиграют и идут улыбаются(( Каждый матч должо'н быть как последний бой...
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