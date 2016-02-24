Кокорин: «Матч в Лиге чемпионов похож на игру за сборную»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сравнил выступление в Лиге чемпионов с матчами за сборную России. Напомним, футболист дебютировал в Лиге чемпионов в первой игре 1/8 финала против "Бенфики" (0:1).

"Думаю, матч в Лиге чемпионов по ощущениям похож на игру за сборную России на крупных турнирах.

Естественно, было заметно, что мы играли после достаточно большой паузы, тогда как соперник постоянно выступает в чемпионате Португалии. У них наиграны связи, чувствовалось, что физически и тактически "Бенфика" была лучше готова.

Но у нас есть время подготовиться к ответной встрече через матчи в чемпионате и Кубке России, а потом хорошо сыграть дома с португальцами", — сказал Кокорин.