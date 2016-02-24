Гризманн: «Мы создаем голевые моменты, однако нам не хватает голов»

Один из лидеров мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн считает, что его команда очень мало забивает.

"Нам не хватает голов. Команда хорошо действует в обороне, и то же самое можно сказать об атаке. Мы создаем голевые моменты, однако нам не хватает голов. Это касается и меня, но необходимо работать, верить в себя и своих партнеров по команде", — сказал француз.

"Атлетико" с 55-ю очками расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая "Барселоне" восемь очков.