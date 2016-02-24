Венгер: «Мы могли сегодня победить»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что поражение от "Барселоны" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов было заслуженным.

"Когда казалось, что мы вот-вот можем перехватить инициативу и начать доминировать, "Барселона" забила гол. Точно так же было в матче прошлого сезона с "Монако". Подобная наивность меня расстраивает.

Мы знали, что нельзя позволять "Барселоне" проводить контратаки, и у нас это получалось. Нужно уважать команду за проявленные усилия. Легче всего кого-то обвинять. Когда думаешь, что ты на высоте, "Барселона" тебя убивает.

Сегодня у нас были моменты, но мы их не использовали. Соперник оказался лучше нас, и стыдиться здесь нечего. Это клубные чемпионы Европы, которые носят этот титул неслучайно.

"Барселона" на 95 процентов вышла в следующий раунд, но мы хотим приехать к ней в гости и сразиться. Мы – "Арсенал". Мы хотим выйти на поле и бороться. У нас совсем нет шансов, но тем не менее все сосредоточены на ответном матче. Жаль, что сегодня игроки не получили удовольствия, хотя они выложились по полной программе.

Очень сложно сломить дух "Барселоны", ведь это сильнейший клуб Европы и мира. Мне кажется, мы могли сегодня победить, и очень жаль, что не получилось. Поражения случаются, но сегодня у нас была возможность выиграть", – отметил Венгер.

Как сообщалось ранее, ответный матч "Барселона" – "Арсенал" состоится 16 марта.