Венгер: «Казалось, что «Арсенал» близок к победе»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер разочарован поражением своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

"Барселона" - прекрасная команда. Мы пропустили очень обидный гол, так как в том момент, мне казалось, что мы владеем преимуществом. Казалось, что "Арсенал" близок к победе, и тут мы пропустили. У нас практически не осталось шансов пройти в следующий раунд, выиграть в ответном матче практически невозможно. Но мы будем бороться в Барселоне. К сожалению, мы не реализовали свои моменты", - сказал Венгер.

Напомним, что "Барселона" обыграла "Арсенал" благодаря двум голам Лионеля Месси. Ответный матч состоится 16 марта.