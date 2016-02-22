Венгер: «Помню Энрике игроком, он забил нам в Лиге чемпионов»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Идеальных команд не бывает, но "Барселона" близка к этому. Нужно воспользоваться своими шансами. Мячом мы будем владеть меньше, чем во встрече с "Халл Сити", но из имеющегося надо будет выжать максимум.

В составе соперника ведущие мировые форварды. Возможно, "Барса" будет чуть меньше владеть мячом, поскольку она привыкла к тому, что в полузащите у нее есть Хави. Эта команда может забить в любое мгновение. Она опасна даже в моменты, когда находится под давлением. Это было видно в финале прошлого года с "Ювентусом" при счете 1:1. "Барса" в любую секунду может воспользоваться предоставленным шансом", – сказал Венгер.

Также наставник лондонцев вспомнил о прошлых противостояниях с "Барселоной".

"Я помню Луиса Энрике игроком. Он забил нам в матче Лиги чемпионов. Он проделал потрясающую работу. В него мало кто верил, но он в первый же год выиграл три трофея.

Помню, как мы играли против "Барсы" в финале 2006 года, когда Месси был травмирован. Невероятно, чего он достиг за прошедшие десять лет".