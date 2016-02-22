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Венгер рассказал о сильных сторонах «Барселоны»

22 февраля 2016, 10:12

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер знает, как его команда должна играть с "Барселоной" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси, Суареса и Неймара невероятное чувство локтя. Помимо выдающихся индивидуальных качеств они хорошо понимают и взаимодействуют друг с другом. Они обладают духом товарищества.

Недаром Роналду сказал, что Месси разыграл пенальти с Суаресом для того, чтобы тот стал лучшим снайпером примеры. Когда кто-то жертвует своим 300-м голом и отдает передачу партнеру, это говорит о многом.

Месси, Суарес и Неймар получают удовольствие от того, что играют вместе. Для них это словно забава. И совсем не похоже на то, что они испытывают давление, поскольку игра дается им легко.

Мы должны проанализировать, что можем противопоставить "Барселоне", при этом нужно действовать хорошо и всей командой. Индивидуально ее игроков трудно остановить. Поэтому мы должны найти способ сделать это коллективными усилиями", – сказал Венгер.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Лига чемпионов Арсенал Барселона Венгер Арсен
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