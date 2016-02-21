«Луч-Энергия» может расстаться с игроками, устроившими бойкот из-за задержек по зарплате

Исполнительный директор "Луч-Энергии" Александр Голубчиков заявил, что клуб из Владивостока примет серьезные меры по отношению к футболистам, которые бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате.

"Информация в СМИ о том, что команда бойкотировала тренировки, не совсем корректна. Не выходило несколько человек из тридцати. Эти футболисты повели себя некорректно по отношению к команде. Все они получат серьезные дисциплинарные взыскания. Более того, возможно, что по итогам демарша мы с некоторыми из них расстанемся", – отметил Голубчиков.