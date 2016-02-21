Бывший капитан «Рубина» взят под стражу

Бывший капитан "Рубина" Сергей Харламов, выступавший за команду в период с 1997 по 2004 год, взят под стражу Верховным судом Татарстана за подозрение в организации финансовой пирамиды "Рост".

"Верховный суд Татарстана по ходатайству следствия изменил Харламову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - сообщила пресс-секретарь Главного следственного управления МВД Татарстана Наталья Сагитова.

Отметим, что Харламов был задержан по этому делу еще в 2014 году. У него и еще шестерых фигурантов изъяли автомобили, деньги и заморозили счета. Общая стоимость имущества оценивалась в 200 миллионов рублей.