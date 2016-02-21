Игроки «Луча-Энергии» не вышли на тренировку, требуя погасить долги

Футболисты "Луча-Энергии", проводящие сбор в Сочи, в субботу не тренировались. Об этом сообщил один из игроков команды.

"Ситуация патовая. Нам закрыли трансферное окно, долги просто уже неприличные. По зарплате даже еще не полностью закрыли октябрь, а премиальные должны за нынешний и весь прошлый сезоны. Руководство же кормит "завтраками", — отметил один из футболистов команды.

Долги "Луча" перед игроками и другими сотрудниками, а также перед налоговыми органами составляют около 80 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что клуб может прекратить свое существование по окончании нынешнего сезона.