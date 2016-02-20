ЦСКА интересуется Зинченко

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об интересе к полузащитнику "Уфы" Александру Зинченко со стороны ЦСКА.
"Александр Зинченко – возможно, самый яркий молодой талант чемпионата России. Интерес к нему будет в России: уже говорили о ЦСКА. Но я бы не исключал, что Зинченко окажется в Европе.
Перед Зинченко сейчас встанет выбор: перебраться на хороший контракт в Москве или Питер и сразу стать богатым человеком или развиваться с трудностями в Европе", – сказал Арустамян.
Источник: «Матч ТВ»