ЦСКА интересуется Зинченко

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об интересе к полузащитнику "Уфы" Александру Зинченко со стороны ЦСКА.

"Александр Зинченко – возможно, самый яркий молодой талант чемпионата России. Интерес к нему будет в России: уже говорили о ЦСКА. Но я бы не исключал, что Зинченко окажется в Европе.

Перед Зинченко сейчас встанет выбор: перебраться на хороший контракт в Москве или Питер и сразу стать богатым человеком или развиваться с трудностями в Европе", – сказал Арустамян.