Поле стадиона «Ростова» будет выкуплено правительством Ростовской области за 17 миллионов

Поле домашнего стадиона "Ростова" будет выкуплено правительством региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростова Игорь Гуськов. Напомним, арена "Олимп-2" будет выступать в качестве тренировочной площадки для национальных сборных во время чемпионата мира-2018.

"Стоимость футбольного поля – 17,1 миллионов рублей – определена независимыми экспертами. Главой донского региона Василием Голубевым одобрен выкуп объекта в государственную собственность Ростовской области с последующей передачей его в собственность СДЮСШОР №8 имени Виктора Понедельника, подведомственной региональному Минспорту. Южная трибуна уже находится на балансе этой спортшколы.

Точные цифры, необходимые для приведения в соответствие "Олимпа-2", сможем назвать только после изготовления ПСД. Но больших затрат не понадобится, поскольку специалисты ФИФА во время инспекционного визита в 2015-м году подтвердили, что поле находится в хорошем состоянии", – сказал Гуськов.