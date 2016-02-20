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«Милан» будет получать от азиатских спонсоров 100 миллионов ежегодно

20 февраля 2016, 12:52

"Милан" получит новых спонсоров, сообщает Mediaset Premium. Как заявил президент "россонери" Сильвио Берлускони, таиландский владелец клуба Би Тэчаубол договорился о спонсорских контрактах в Азии, с помощью которых миланцы смогут существенно повысить свою ежегодную прибыль, что позволит им выдерживать конкуренцию с более богатыми европейскими клубами на трансферном рынке.

"Его план очень интересен. Он касается ресторанов, футбольных школ и мерчандайзинга. Подобная стратегия будет приносить клубу 100 миллионов евро ежегодно из Китая и еще девяти азиатских стран. Для нас имеет большое значение коммерциализировать бренд, чтобы составлять конкуренцию другим клубам, имеющим большой доход от контрактов с нефтяными магнатами", – сказал Берлускони.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Италия Милан Берлускони Сильвио
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