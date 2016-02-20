Гинер: «Ужесточение лимита убьет российский футбол окончательно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не поддержал лимит на легионеров в российском чемпионате.

"Не думаю, что Виталий Леонтьевич пойдет на ужесточение лимита. Тогда мы убьем футбол в стране окончательно. Закон есть закон, я с ним согласен и не собираюсь его оспаривать. Я человек, который живет в правовом поле Российской Федерации.



Но зачем тогда полумеры – 6+5, 5+6, 7+4? Тогда уж мы должны запретить легионеров вообще и играть одиннадцатью российскими футболистами. В соответствии с логикой, что при лимите у нас будет хорошая сборная, при 11+0 вынуждены будем ставить молодых. Упадем в клубном рейтинге УЕФА – ничего страшного. Зато вырастим две сборные, и шикарных футболистов у нас станет немерено.

Но на самом деле это будет деградация. Считаю, очень правильный шаг – лимит в заявке, что сразу уменьшило бы число легионеров до 160. А на поле должны выходить те, кто сильнее. И зарплаты должны быть адекватными, и агенты – не иметь возможности требовать надбавки за паспорт. Палка – она всегда о двух концах. Впрочем, эти вещи не подлежат обсуждению, потому что закон принят. Госдума так решила – значит, надо выполнять", — констатировал Гинер.