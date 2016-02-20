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  • Гинер: «Ужесточение лимита убьет российский футбол окончательно»

Гинер: «Ужесточение лимита убьет российский футбол окончательно»

20 февраля 2016, 09:27
11

Президент ЦСКА Евгений Гинер не поддержал лимит на легионеров в российском чемпионате.

"Не думаю, что Виталий Леонтьевич пойдет на ужесточение лимита. Тогда мы убьем футбол в стране окончательно. Закон есть закон, я с ним согласен и не собираюсь его оспаривать. Я человек, который живет в правовом поле Российской Федерации.

Но зачем тогда полумеры – 6+5, 5+6, 7+4? Тогда уж мы должны запретить легионеров вообще и играть одиннадцатью российскими футболистами. В соответствии с логикой, что при лимите у нас будет хорошая сборная, при 11+0 вынуждены будем ставить молодых. Упадем в клубном рейтинге УЕФА – ничего страшного. Зато вырастим две сборные, и шикарных футболистов у нас станет немерено.

Но на самом деле это будет деградация. Считаю, очень правильный шаг – лимит в заявке, что сразу уменьшило бы число легионеров до 160. А на поле должны выходить те, кто сильнее. И зарплаты должны быть адекватными, и агенты – не иметь возможности требовать надбавки за паспорт. Палка – она всегда о двух концах. Впрочем, эти вещи не подлежат обсуждению, потому что закон принят. Госдума так решила – значит, надо выполнять", — констатировал Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Гинер Евгений
Комментарии (11)
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nice
1455955709
Гинер как всегда, рассказами о всеобщем благе прикрывает свои шкурные интересы. Этот украинский еврейчик( уже звучит как приговор) сколько помню все время пытается навредить российскому футболу. Один переход на систему осень-весна чего стоит, а ведь были другие тупые проекты, типа объединения лиг с Украиной, да и в период безвластия он таки продавил облегчение лимита, на пару с Ивановым. И что? ЦСКА последние три года опустился в рейтинге УЕФА до 39 места, а был на 18. Парадокс, правда?! Лимит в заявке, это 10 игроков можно заявить иностранных, так и будет весь ЦСКА иностранный. Кто сомневается, просто спросите себя, а сколько молодых россиян Гинер довел до сборной? А импортные пожалуйста, тот же Муса.
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zeni
1455956076
Молодца!!
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Aztec58
1455957862
Даже в Китае, которому по карману скупить всех и вся, действует жёсткий лимит на легионеров потому, что национальные интересы превыше всего, ага.
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ДЖУZ
1455958007
сооласен, сам давно уже этого мнения, пока доморощенные игроки не играют лучше и их не становиться больше, зато цена их растёт, какие бы они беспортовые небыли
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ДЖУZ
1455958139
а в думе где принимают эти законы, не один закон ещё не принили чтоб нам стало легче жить, а от футбола они ещё далтше чем от народа, вот и напрашивается вопрос, нахрен они вообще нужны, чть доя народа, что для футбола
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nemolod
1455958878
Если даже и ужесточат лимит,то продлится он до лета 2018 года! А потом его совсем отменят,а заодно вернутся на систему весна-осень!
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Zeff
1455965419
Он уже убит. Надо возрождать. Легов гнать в шею. И играть по системе 11+0. И натурализацию отменить.
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neveldomha
1455968974
Согласен полностью. Неужели 16 российских клубов не могут вырастить 15 игроков для сборной. Это отговорки для идиотов.
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proеzd2
1455969158
гнидА!
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sour12
1455985601
1. У нас просто нет базы для тренировки молодых талантов которые могут конкурировать с легионерами и никакой лимит не исправит этого!нужно возродить ДЮШС. 2.При лимите на легионеров у легионера как приезжего рабочего меньшие запросы по зарплате, и по этому пока есть лимит на легионеров клубу будет выгодней пригласить легионера чем с русским паспортом игрока т.к. легионеру просто платить меньше в 2-3 раза надо при том же качестве игры. П.С. лимит делается для того что бы завысить зп. русских игроков и иметь откаты на трансферах. кто двигает лимит в рфс тот имеет бабки с откатов.
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