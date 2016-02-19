Арустамян: «Летом «Рубин» планирует серьезную перестройку и должен удивить многих»

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах "Рубина".

"На неделе было объявлено о скором трансфере в "Рубине". Новичок будет, но, насколько мне известно, ставку сделают на летнее трансферное окно, как и в "Спартаке".

Казанцы зависли в болоте турнирной таблицы и вряд ли вновь пробьются в Лигу Европы. Хотя высшее руководство "Рубина" и республики как раз очень хочет вернуть клуб в еврокубки – речь идет даже о выходе в плей-офф.

Летом клуб планирует серьезную перестройку и должен удивить многих. Удивить по меркам нынешней России, когда трансфер за шесть-восемь миллионов может всех взбудоражить", – утверждает Арустамян.