Матч «Крылья Советов» – «Ростов» состоится в Саранске

Матч 19-го тура РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" пройдет в Саранске. Игра перенесена из Самары в связи с плохим состоянием газона стадиона "Металлург".

"Руководствуясь рекомендациями совместной комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, было принято решение о проведении матча 19 тура РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" в городе Саранске.

Стадион "Старт", являющийся официально заявленной резервной ареной самарской команды, примет матчи как основного, так и молодежного состава "Крыльев Советов".

Игра основных составов состоится 5 марта. Начало матча – в 14:30 (мск). Игра резервистов состоится накануне.

ПФК "Крылья Советов" организует бесплатные автобусы в Саранск для владельцев абонементов. Информация об этой поездке появится в ближайшее время", – сказано в объявлении на официальном сайте "Крыльев Советов".