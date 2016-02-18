Алханов: «Не знаю, почему «Удинезе» отказался играть с «Тереком»

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов прокомментировал факт отказа "Удинезе" от товарищеского матча с его командой.

"Не знаю, по какой причине "Удинезе" отказался с нами играть. Но факт остается фактом. Вообще на этих сборах уже столько матчей сорвалось… "Удинезе" – не первый случай. Может быть, мы не туда поехали? Не знаю…

Именно с "Тереком" отказываются играть? Да нет, причем здесь "Терек"? Просто в Италии идет чемпионат, вот они и отказались, видимо. Соперника найти сложно. Какие претензии к "Удинезе"? Я на месте нахожусь, команда на сборе. Был бы с "Тереком", может быть, на сборе все и решили", - сказал Алханов.