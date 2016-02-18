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Гинер: «Для Широкова было важно вернуться в ЦСКА»

18 февраля 2016, 07:26
2

Президент ЦСКА Евгений Гинер поведал о разговоре, который состоялся у него с Романом Широковым перед подписанием контракта.

"Да, Рома приходил ко мне. Обсуждали с ним кое-какие вещи, причем не финансовые, а жизненные. А дальше менеджмент клуба принял решение. И я с ним согласился. Широков будет получать в ЦСКА почти в четыре раза меньше, чем в "Спартаке", и до конца сезона заработает сумму порядка 300 – 350 тысяч евро.

И мне не надо было его уговаривать на это. Для Ромы было важно вернуться в наш клуб. Его мог взять какой-то другой и платить более высокую зарплату – будь то "Краснодар", "Рубин", "Локомотив" или кто-то еще. Кто именно – не важно, дело не в этом.

Участвовал ли президент РФС Виталий Мутко в разрешении вопроса о переходе Широкова в ЦСКА? Нет. Надо отдать должное Виталию Леонтьевичу, он здравомыслящий человек. Никогда о таких вещах он со мной не говорил. И думаю, ни с кем", - считает Гинер.

Напомним, что Роман Широков в зимнее трансферное окно покинул "Спартак" из-за конфликтной ситуации с руководством клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Мутко Виталий Гинер Евгений
Комментарии (2)
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За Питер и ЗЕНИТ.
1455781740
Широков уже всем надоел,ЦСКА для него последний приют.
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Aztec58
1455796905
"Нашлись добрые люди: обобрали, подогрели.. . Нет – подобрали, обогрели." (с), ага, ахахах!
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