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  • Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал»

Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал»

17 февраля 2016, 17:39
6

Три депутата Европарламента намерены разобраться с трансфером полузащитника Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".

Депутаты Дэниэл Далтон, Сандер Лонес и Рамон Тремос узнали, что "Реал" использовал для покупки игрока средства Bankia – банка, которому было оказана государственная помощь. Эта помощь по их мнению могла быть незаконной.

Депутаты считают, что "Реал" использовал средства испанских налогоплательщиков и получил преимущество перед конкурентами в деле приобретения игрока.

Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллион евро.

Источник: AS
Испания. Примера Испания Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет
Комментарии (6)
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Архиплут
1455723338
Они еще бы лет через 10 спохватились...
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Nark0z
1455723402
101 миллион за это чудо....
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Aztec58
1455724255
Вот это скандал, так скандал. Это вам не фейки про Барсу и налоги. Здесь Реал может вляпаться всерьёз и надолго.
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BlackMurder
1455724908
чет рано вспомнили)))
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Kybik-Pybik
1455726186
Это типа кто-то решил доеб***са??? По запретам трансферов не проканало... ищем другие пути??? Какие-же эти клуби и футбольные функционеры придурки: ну не могли какие то депутаты, вот так сидеть блин и копать хрень всякую... ну по любому кто-то стукачит: либо конкуренты, либо завистники, либо тот кого обидели...
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