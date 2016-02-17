Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал»

Три депутата Европарламента намерены разобраться с трансфером полузащитника Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".

Депутаты Дэниэл Далтон, Сандер Лонес и Рамон Тремос узнали, что "Реал" использовал для покупки игрока средства Bankia – банка, которому было оказана государственная помощь. Эта помощь по их мнению могла быть незаконной.

Депутаты считают, что "Реал" использовал средства испанских налогоплательщиков и получил преимущество перед конкурентами в деле приобретения игрока.

Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллион евро.