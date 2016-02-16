Бэйл вернется на поле через 2-3 недели

Помощник главного тренера сборной Уэльса Осиан Робертс рассказал о сроках восстановления полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла. По его словам, футболист вернется на поле через 2-3 недели.

"Гарета ждет ряд важных матчей в составе своего клуба, а также чемпионат Европы наступающим летом. В связи с этим мы не хотим рисковать его здоровьем, в этом заинтересованы все стороны, поэтому он должен восстановиться от повреждения до конца", – сказал Робертс.

Напомним, что валлиец получил травму икроножной мышцы правой ноги в матче со "Спортингом".