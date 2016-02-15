Булыкин: «В Стамбуле болельщиков ждет горячий прием»

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

"Болельщиков "Локомотива" будет ждать горячий прием в Стамбуле. В Турции на матчах всегда напряженная обстановка, но какого-то беспредела я не припомню. "Локомотиву" будет тяжело играть при такой публике. Нужно быть готовым к тому, что "Фенербахче", окрыленный поддержкой болельщиков, будет выдавать максимум своих усилий.



Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотив" выступил достойно, но после зимней паузы команда будет долго раскачиваться. Будет очень тяжело выступать в официальном матче, тем более что это лига Европы", – сказал Булыкин.