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    Булыкин: «В Стамбуле болельщиков ждет горячий прием»

    Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

    "Болельщиков "Локомотива" будет ждать горячий прием в Стамбуле. В Турции на матчах всегда напряженная обстановка, но какого-то беспредела я не припомню. "Локомотиву" будет тяжело играть при такой публике. Нужно быть готовым к тому, что "Фенербахче", окрыленный поддержкой болельщиков, будет выдавать максимум своих усилий.

    Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотив" выступил достойно, но после зимней паузы команда будет долго раскачиваться. Будет очень тяжело выступать в официальном матче, тем более что это лига Европы", – сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 16:10
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1455544519
    Америку открыл, блин, Колумб хренов.
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    sochi-2013
    1455559491
    Тупость, в такой ситуации, проводить матч в Стамбуле. Итак народ дикий, а сейчас вообще!!!!!!
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    ologreds
    1694996211
    numo458020
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