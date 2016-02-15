Генич: «Широков обещался прислать Якину фото своих трофеев»

Телекомментатор Константин Генич рассказал о перспективах полузащитника ЦСКА Романа Широкова.

"Широкову необходим особый подход. Рома, конечно, футболист с характером, он может с чем-то не соглашаться, но есть очень важный момент: Широков перешел в команду победителей. Это в "Спартаке" он сам был победителем на фоне клуба, который, к сожалению, давно ничего не выигрывал. И мог этим козырять.



Показательная история произошла при Мурате Якине. На тренировке один из его помощников как-то напомнил футболистам о безвыигрышной серии и начал перечислять названия команд, с которыми он завоевывал титулы на уровне чемпионата Швейцарии. А после добавил: "Я вообще не понимаю, как вы – игроки, которые нигде не побеждали, – можете претендовать на чемпионство. Да некоторые из вас не проходили бы в состав команды из второй швейцарской лиги!" Широков тогда заступился за товарищей и намекнул, что если тренер думает, будто он один здесь что-то выигрывал, то сильно ошибается, и пообещал, что после тренировки пришлет ему фото своих трофеев.

В ЦСКА такую картину представить невозможно. ЦСКА – это уже команда-победитель, где футболисты по числу трофеев дадут фору самому Роману. Поэтому Слуцкий ни в коем случае не заложник истории, что он якобы должен ставить Широкова в состав. Если футболист будет соответствовать задачам ЦСКА — а я уверен, что так и случится, — он будет играть. Никаких проблем в преддверии чемпионата Европы не возникнет", - сказал Генич.