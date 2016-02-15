Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич: «Широков обещался прислать Якину фото своих трофеев»

Генич: «Широков обещался прислать Якину фото своих трофеев»

15 февраля 2016, 13:23
4

Телекомментатор Константин Генич рассказал о перспективах полузащитника ЦСКА Романа Широкова.

"Широкову необходим особый подход. Рома, конечно, футболист с характером, он может с чем-то не соглашаться, но есть очень важный момент: Широков перешел в команду победителей. Это в "Спартаке" он сам был победителем на фоне клуба, который, к сожалению, давно ничего не выигрывал. И мог этим козырять.

Показательная история произошла при Мурате Якине. На тренировке один из его помощников как-то напомнил футболистам о безвыигрышной серии и начал перечислять названия команд, с которыми он завоевывал титулы на уровне чемпионата Швейцарии. А после добавил: "Я вообще не понимаю, как вы – игроки, которые нигде не побеждали, – можете претендовать на чемпионство. Да некоторые из вас не проходили бы в состав команды из второй швейцарской лиги!" Широков тогда заступился за товарищей и намекнул, что если тренер думает, будто он один здесь что-то выигрывал, то сильно ошибается, и пообещал, что после тренировки пришлет ему фото своих трофеев.

В ЦСКА такую картину представить невозможно. ЦСКА – это уже команда-победитель, где футболисты по числу трофеев дадут фору самому Роману. Поэтому Слуцкий ни в коем случае не заложник истории, что он якобы должен ставить Широкова в состав. Если футболист будет соответствовать задачам ЦСКА — а я уверен, что так и случится, — он будет играть. Никаких проблем в преддверии чемпионата Европы не возникнет", - сказал Генич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
grigkh
1455536326
Якин с трофеями.... мда. На днях Украина, выиграв у Монголии 6-5, в дополнительное время, на ЧМ по хоккею с мячом завоевала бронзовые награды. В группе Б. Тоже трофей!
Ответить
Aztec58
1455544343
Блин, каждый занюханный журналист лезет со своим мнением о никому не нужном футболисте, задолбали!
Ответить
Ver
1455553321
Думается, у этого помощника губа всерьёз отвисла при виде суперкубка Европы, только вот при чем здесь Якин...
Ответить
Главные новости
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
2
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
3
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
4
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
4
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
4
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
9
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
Все новости
Все новости
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
9
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
5
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
10
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
12
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
13
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
7
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+