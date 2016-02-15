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    Варан: «Зидан – тренер, который любит футбол»

    Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан доволен работой под руководством Зинедина Зидана.

    «Зидан – тренер, который любит этот вид спорта. Ему нравится играть в атакующий футбол, контролировать мяч и действовать быстрыми передачами. На тренировках под его руководством мы больше работаем над физической подготовкой, чтобы иметь больше возможности прессинговать соперника на его поле. Он близок к игрокам. Ему нравится беседовать с нами, показывать нам видео, чтобы совершенствовать отдельные детали. Тот факт, что он был футболистом и является молодым тренером, создает определенную близость межу нами», — сказал Варан.

    Напомним, что Зидан принял мадридский «Реал» по ходу текущего сезона, сменив на должности Рафаэля Бенитеса.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2016 10:48
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