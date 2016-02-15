Генеральный директор «Уфы»: «Зинченко заинтересовал серьезные клубы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что полузащитник его команды Александр Зинченко заинтересовал серьезные клубы.

«Зинченко интересуются украинские и российские клубы, и не только. Клубы, играющие в Лиге чемпионов.

Зинченко – молодой футболист, ему надо прогрессировать. Он адекватно воспринимает ситуацию. Не участвует во всех этих разговорах. Это больше журналистская тема. Александр – не по годам спокойный, адекватный человек», — сказал он.

В текущем сезоне РФПЛ Зинченко провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.