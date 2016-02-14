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    Гард: «Жаль болельщиков, пришедших сегодня на стадион»

    Наставник «Астон Виллы» Реми Гард подвел итоги поединка 26-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», в котором бирмингемцы потерпели разгромное поражение (0:6).

    «Такое чувство, будто меня унизили. Жаль болельщиков, пришедших сегодня на стадион. То, что началось на поле после 15-й минуты, находится вне моего понимания. Тяжело дать какую-то характеристику двум первым мячам соперника, пропустив которые, моя команда просто бросила играть.

    Неприятный осадок из-за того, что мы не оказали должного сопротивления, у «Ливерпуля» все получалось без особых усилий. Я ждал, что команда проявит бойцовский характер, но так и не дождался.

    Не предполагал, что игра получится именно такой, и теперь нам нужно дождаться следующей победы. У нас есть вера в себя, пока остается надежда. Пережить такой проигрыш нелегко, но мы ведь не постоянно будем играть с «Ливерпулем»", – сказал Гард.

    Источник: BBC

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    14.02.2016 20:42
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