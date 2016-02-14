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  • Аленичев: «Наша игра на «Кубке Легенд» – пример того, как нужно обращаться с мячом»

Аленичев: «Наша игра на «Кубке Легенд» – пример того, как нужно обращаться с мячом»

14 февраля 2016, 19:51
2

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев, принимавший участие в турнире ветеранов "Кубок Легенд" в составе сборной России, прокомментировал победу в финальном матче с командой Франции (15:9). Напомним, что сам Аленичев открыл счет в этой встрече.

"Был расчет сразу забить побольше голов, чтобы потом не было нервотрепки. Это получилось. Во втором тайме не расслабились, а скорее не напрягались. Хотели, чтобы в финале было побольше голов, дали и французам позабивать.

Наша игра в одно касание – пример того, как нужно обращаться с мячом, а не возиться с ним. Мяч должен быстро ходить, красивые комбинации, красивый футбол. Можно сказать, что это был мастер-класс. Может быть, игроки "Спартака" это смотрели. Если так, то хорошо. Приятно, когда болельщики кричат "вперед, красно-белые", но здесь есть болельщики и из других клубов, других городов. Они все нас поддерживают.

Не знаю, будут ли подобные турниры в других странах, но в Москве он останется традиционным. Хотя наверняка те же португальцы или французы захотят устроить у себя турнир с похожей атмосферой", – сказал Аленичев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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Алекc
1455474259
Молодцы!
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СЛАВА 81
1455476471
Я был на 2-ух днях соревнований, игры были скучными и не интересными хотя и множеством забитых голов , ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ и ФРАНЦИЯ - ПОРТУГАЛИЯ самые упорные и интересные . Согласитесь это немного из 10-ти матчей ?
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