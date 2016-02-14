Кубок Легенд. Россия стала победителем турнира

Сборная России стала победителем турнира ветеранов "Кубок Легенд". В финале наша сборная уверенно переиграла команду Франции. Покер на свой счет в составе победителей записал Сергей Кирьяков, Евгений Алдонин отметился тремя забитыми мячами, также голы в ворота французов забивали Олег Корнаухов (2), Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Константин Головской.

Кубок легенд. Финал

Россия - Франция - 15:9 (9:2)

Голы у России: Аленичев, 2; Смертин, 2; Титов, 5; Кирьяков, 6; Кирьяков, 9; Алдонин, 12; Хлестов, 15; Корнаухов, 17; Зырянов, 21; Корнаухов, 27; Головской, 29; Алдонин, 29; Алдонин, 31; Кирьяков, 36; Кирьяков, 38.