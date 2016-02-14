Веденеев: «Для «Зенита» будет лучше, если «Бенфика» начнет матч осторожно»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от первого матча сине-бело-голубых против «Бенфики» в Лиссабоне в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Состав «Зенита» на 90 процентов понятен. Будут все испытанные игроки, не будет только Смольникова, которого заменит Анюков. Шатов, Данни, Витсель, Хави Гарсия должны выйти с первых минут, и тренер уже будет смотреть, как они попадут в игру.

Интересно, какую стратегию изберет «Бенфика». В чемпионате Португалии они обычно играют в атакующий футбол, их интересно смотреть, но уровень соперников там обычно невысокий. Сыграет ли «Бенфика» так же на атаку, или с учетом того, что это Лига чемпионов, и матч плей-офф, а значит, нельзя пропускать на своем поле, выберут осторожную тактику?

Для «Зенита» было бы лучше, если «Бенфика» начнет матч осторожнее и не в таком высоком темпе, как обычно. Если «Бенфика» полетит вперед, опасаюсь, что «Зенит» в феврале два тайма в высоком темпе не выдержит. С другой стороны, у «Зенита» все игроки с богатейшим опытом международных матчей. Даже если ты не в лучшей форме, каждый игрок уже знает, что делать в этом случае, как распределять силы: меньше тратиться на беготню, больше внимания уделять организации и игре в обороне. Перекрывать пути к воротам, спокойно обороняться и рассчитывать в основном на стандартные положения, потому что впереди Халк и Дзюба. Расчет на контратаки, мне кажется, не стоит делать, потому что кроме Халка убежать некому. Скорее всего, будет расчет на штрафные и угловые», – отметил Веденеев.