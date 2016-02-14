Мойес: «По-прежнему считаю, что ван Гаал подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес выразил мнение, что Луи ван Гаал по-прежнему является подходящим наставником для «красных дьяволов».

«Сейчас СМИ уделяют так много внимания «Манчестер Юнайтед» и Луи ван Гаалу. Когда я был уволен, его прославляли и хвалили все, кто имеет отношение к футболу. Сейчас же многие говорят, что он должен уйти.

Это то, что тебя ждет, когда ты приходишь в «Манчестер Юнайтед». Я по-прежнему уверен, что ван Гаал – подходящий человек для этой должности», – заявил Мойес.