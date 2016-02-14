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    • Кобелев: «Футболистам надоедает тренироваться, лучше играть»

    Кобелев: «Футболистам надоедает тренироваться, лучше играть»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о планах команды на третий зимний тренировочный сбор команды в Испании.

    «Третий сбор – это уже сбор игровой, нагрузки сейчас уменьшаются, остается практически уже одна работа с мячом, будут и паузы, и восстановление. Ребята в хорошем расположении духа, с удовольствием работают. В том числе помогают и хорошие условия, и то, что будет много игр. Футболистам, конечно, тренироваться надоедает, лучше играть. В этой связи думаю, что сбор должен пройти позитивно», – отметил Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    14.02.2016 16:45
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1455458036
    Очень содержательная инфа, ага, Бомбардир копирует Соккер?
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    nemolod
    1455561615
    А они что,все уже умеют и всему научились? Вряд ли! Те же стандарты,отрабатываются только на тренировках,не говоря уже об исполнении углового с закруткой мяча в девятку! Плохо,что тренеры постоянно им не напоминают об этом!
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    ologreds
    1694996217
    numo457921
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