«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Смотреть онлайн

"Астон Вилла", в этом сезоне осевшая на дне турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в матче 26 тура чемпионата Англии примет на своем поле "Ливерпуль", все еще строящийся Юргеном Клоппом.

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Начало встречи «Астон Вилла» – «Ливерпуль» в 17:05, не пропустите!