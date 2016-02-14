«Фиорентина» – «Интер». Смотреть онлайн

В 25 туре итальянской Серии А «Фиорентина» дома сыграет с «Интером». Встреча соседей по турнирной таблице, успевших побывать на вершине национального первенства. Последние результаты уже заставили миланцев и флорентийцев перестать грезить о чемпионстве, сейчас оба клуба решают задачу попадания в Лигу чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Фиорентина» – «Интер» в 22:45, не пропустите!