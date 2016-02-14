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    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» продолжают преследовать «Лестер». «Шпоры» одержали победы в четырех последних матчах и в отличном настроении отправились в гости к принципиальному сопернику, которого разгромили в первом круге со счетом 4:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Начало в 19:15, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 18:25
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    Комментарии (2)
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    3ton
    1455465169
    тут Сити 8-0 без сопротивления питухов
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    ologreds
    1694996220
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