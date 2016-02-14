«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» продолжают преследовать «Лестер». «Шпоры» одержали победы в четырех последних матчах и в отличном настроении отправились в гости к принципиальному сопернику, которого разгромили в первом круге со счетом 4:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Начало в 19:15, не пропустите!