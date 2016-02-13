Дармиан пропустит несколько недель

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан, получивший повреждение во время матча 26-го тура АПЛ против "Сандерленда" (1:2), выбыл на несколько недель. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал.

Наставник подтвердил, что футболист получил травму плеча и сказал, что на восстановление Дармиану понадобятся "несколько недель".

"Если проанализировать все, что происходит с "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, то это просто невероятно. Мы потеряли еще одного защитника, а их у нас не так уж много", – добавил ван Гаал.