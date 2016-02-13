«Реал» – «Атлетик». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 24-го тура испанской Примеры состоится матч между мадридским "Реалом" и "Атлетиком". "Сливочные" продолжают вести борьбу за первую строчку турнирной таблицы, но пока команда Зинедина Зидана идет лишь третьей. Что касается гостей, то баски занимают шестое место в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" – "Атлетик". Начало в 18:00, не пропустите!