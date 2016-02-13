«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 26-го тура АПЛ состоится матч между "Сандерлендом" и "Манчестер Юнайтед". После серии успешных результатов "красные дьяволы" попытаются дать бой одному из аутсайдеров турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сандерленд" – "Манчестер Юнайтед". Начало в 15:45, не пропустите!