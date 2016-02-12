Читатели France Football признали Буффона лушим вратарем в истории

Журнал France Football провел среди своих читателей опрос на тему того, кого они считают лучшим вратарем в истории футбола.

Первое место по итогам опроса получил Джанлуиджи Буффон, набравший 44% голосов. На второй позиции с 17% оказался Фабьен Бартез, третью строчку рейтинга поделили Лев Яшин и Оливер Кан, за которых проголосовали по 7% участников.

Пятое место разделили Икер Касильяс и Мануэль Нойер (6%), седьмым стал Эдвин ван дер Сар (3%), на восьмую позицию попали Дино Дзофф и Петер Шмейхель (2%).

По одному проценту набрали Петр Чех, Зепп Майер, Гордон Бэнкс, Питер Шилтон и Рикардо Самора.