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    Покеттино: «Матч «Лестера» и «Арсенала» нас не интересует»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино намерен сосредоточиться на игре свой команды и не думает о выступлениях конкурентов. В воскресенье в рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Сити", а два других лидера турнира – "Лестер" и "Арсенал" – также сыграют между собой.

    "Матч "Лестера" и "Арсенала" нас не интересует, мы должны сфокусироваться на своей собственной игре. Результат воскресного матча ничего не изменит, ведь впереди все равно еще много игр.

    Мы должны сыграть наилучшим образом и взять три очка во встрече с "Манчестер Сити". Это сейчас самое важное", – сказал Покеттино.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2016 19:12
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