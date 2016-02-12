Широков: «Игра со «Спартаком» будет вдвойне эмоциональной для меня»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился своим мнением о шансах команды выиграть трофей в текущем сезоне, а также отметил важность предстоящего дерби со "Спартаком".

— Что скажешь о шансах ЦСКА на серьезные трофеи? Насколько ощущаешь силы с первого матча помогать в решении задач?

— До первого матча еще достаточно времени, чтобы набрать силы и помогать сразу. Что касается шансов — сами прекрасно понимаете. Команда на первом месте, продолжает борьбу за Кубок. Шансы достаточно большие, надо их только реализовать.

— Скоро возобновляется чемпионат, и впереди — дерби. Стоит только догадываться, насколько важной и интересной будет для тебя персонально эта игра.

— Дерби всегда важно и интересно. Мне раньше не доводилось принимать в нем участия, поэтому игра вдвойне будет эмоциональной для меня.