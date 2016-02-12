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  • Широков: «Игра со «Спартаком» будет вдвойне эмоциональной для меня»

Широков: «Игра со «Спартаком» будет вдвойне эмоциональной для меня»

12 февраля 2016, 13:56
5

Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился своим мнением о шансах команды выиграть трофей в текущем сезоне, а также отметил важность предстоящего дерби со "Спартаком".

— Что скажешь о шансах ЦСКА на серьезные трофеи? Насколько ощущаешь силы с первого матча помогать в решении задач?

— До первого матча еще достаточно времени, чтобы набрать силы и помогать сразу. Что касается шансов — сами прекрасно понимаете. Команда на первом месте, продолжает борьбу за Кубок. Шансы достаточно большие, надо их только реализовать.

— Скоро возобновляется чемпионат, и впереди — дерби. Стоит только догадываться, насколько важной и интересной будет для тебя персонально эта игра.

— Дерби всегда важно и интересно. Мне раньше не доводилось принимать в нем участия, поэтому игра вдвойне будет эмоциональной для меня.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (5)
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Nikolay19890608
1455307163
Козлина продажная!!!!!!!!!!!!
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vladimir-7
1455344590
Рома,болельщики ЦСКА надеются на тебя и желают тебе отлично провести матч со Спартаком.Забей им гол или два,чтобы убедились,что такое ЦСКА и не поливали игроков грязью. Успехов тебе в ЦСКА и без травм.
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REDWHITE_
1455345296
Эта продажная на скамейке будет участвовать))) аха-ха
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