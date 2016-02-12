Муслин: «Самсонов меня оклеветал, он обижен и думает, что из-за меня завершилась его карьера»

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин рассказал о подробностях своего конфликта с экс-полузащитником «быков» Олегом Самсоновым, а также прокомментировал его высказывание о том, что наставник брал с игроков деньги.

«Слова Олега – просто шок для меня, ужас. Я и сейчас готов повторить: пройду любую проверку после Самсонова. Самсонов меня оклеветал, причинил боль, навредил репутации. Хотя немножко я Самсонова понимаю. Он обижен, думает, что из-за меня завершилась его карьера. Может быть, я для него вообще враг, но на моем месте мог быть любой другой тренер «Краснодара», который захотел бы видеть в основе другого игрока.

Зачем изначально брали Самсонова? Мне нужен был еще один российский игрок. Руководство предложило Олега. Он играл первый сезон, но клубу нужно было укрепляться. Я подошел к Самсонову и честно сказал: «Ты не тот футболист, который мне нужен. Извини, но тебе лучше найти новую команду». Олег действительно начал уговаривать взять его на сбор, но зачем мне кого-то куда-то везти, если я и так понимаю, что Самсонов слабее? Если бы у «Краснодара» не было амбиций, то, может, Олег и бы подходил команде. Но представьте его сейчас в составе? Это ведь невозможно!

Самсонов нам с клубом не подходил, решение отправить его в дубль было общим и произошло после того, как он отказался уходить. Было предложение от «Крыльев», но Олег прямо сказал: «Там я потеряю в зарплате, поэтому буду сидеть в «Краснодаре» и получать деньги». Ужасно, когда молодой человек говорит такое, но вот таким человеком и футболистом был Самсонов», – сказал Муслин.