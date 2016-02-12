Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Шаваев продлил контракт с «Амкаром» до 2019 года

    Пермский «Амкар» договорился с полузащитником Алиханом Шаваевым о продлении соглашения с клубом до 2019 года. Новый контракт был подписан 23-летним игроком на сборе команды в Испании.

    «Я очень рад продлению контракта с моей первой командой в Премьер-лиге. За «Амкар» я забил свой первый гол в лиге на стадионе «Звезда» и никогда не забуду этого. Я даже не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, потому что приоритетом был «Амкар». Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб за доверие, а всех болельщиков – за поддержку! Впереди еще 3 года с красно-черными и я обещаю упорно трудиться, чтобы и дальше радовать поклонников команды!», – прокомментировал продление сотрудничества с пермским клубом Шаваев.

    В текущем сезоне Шаваев сыграл в 11 матчах за «Амкар» и отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA75875
    1455288322
    Надеюсь он не игрок одного сезона.
    Ответить
    ologreds
    1694996232
    numo457686
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+