Шаваев продлил контракт с «Амкаром» до 2019 года

Пермский «Амкар» договорился с полузащитником Алиханом Шаваевым о продлении соглашения с клубом до 2019 года. Новый контракт был подписан 23-летним игроком на сборе команды в Испании.

«Я очень рад продлению контракта с моей первой командой в Премьер-лиге. За «Амкар» я забил свой первый гол в лиге на стадионе «Звезда» и никогда не забуду этого. Я даже не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, потому что приоритетом был «Амкар». Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб за доверие, а всех болельщиков – за поддержку! Впереди еще 3 года с красно-черными и я обещаю упорно трудиться, чтобы и дальше радовать поклонников команды!», – прокомментировал продление сотрудничества с пермским клубом Шаваев.

В текущем сезоне Шаваев сыграл в 11 матчах за «Амкар» и отметился четырьмя забитыми мячами.