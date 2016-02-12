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  • Широков: «Не всем так везет, как Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА»

Широков: «Не всем так везет, как Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА»

12 февраля 2016, 12:18
30

Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал свой переход в стан армейцев.

"Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб.

Я изначально был настроен на ЦСКА. Даже когда кто-то выходил на меня, я сразу предупреждал, что буду ждать ЦСКА до последнего", - сказал Широков.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (30)
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Сергей Свояк
1455270474
Если говоришь честно,- похвально!
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Dgad
1455271936
Истинный коняшка!) Удаче Роме в стане ЦСКА!
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REDWHITE_
1455272722
истинный конь)))))))))))
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vladimir-7
1455273070
Рома, теперь надо забивать Зениту и хрюшкам в первую очередь.
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vanesss1981
1455275682
Всегда вызывали уважения такие имена как Джеррард, Тотти, Гиггс, Акинфеев, посвятившим себя одной команде. Ну а у этой проститутки "не получилось".
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Alehandroo
1455276296
Красиво сказано, но тогда какого черта между ЦСКА и Спартаком выбрал мясников?! Гроша цена, что ты говоришь о родному клубе. Такое мое мнение.
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alp
1455279932
"как был ты, Рома, конем, так и остался"
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Лыков
1455281324
ЦСКА всегда будет первым
Ответить
Alex3920486
1455282269
Какие болельщики - такой клуб.
Ответить
спартач 23рус
1455286259
позор россии
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