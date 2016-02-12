Широков: «Не всем так везет, как Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал свой переход в стан армейцев.

"Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб.

Я изначально был настроен на ЦСКА. Даже когда кто-то выходил на меня, я сразу предупреждал, что буду ждать ЦСКА до последнего", - сказал Широков.