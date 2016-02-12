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    Аленичев: «Мельгарехо только набирает кондиции»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о состоянии новобранца команды Лоренцо Мельгарехо.

    "Если будет усиление, как я неоднократно говорил, то всего лишь одна позиция. Не исключаю, что будем доигрывать весеннюю часть чемпионата этим составом. Какое впечатление произвел Мельгарехо? По человеческим качествам видно, что он быстро вольется в наш коллектив.

    Футбольные качества мне были давно известны. Не скрою, сейчас он готов максимум процентов на 50, поскольку последний период он занимался переходом, у него рожала жена, поэтому ему было не до футбола. Сейчас он только-только набирает кондиции. Думаю, на Кипре мы подведем его к оптимальному состоянию. Игрок он хороший. Думаю, он составит конкуренцию группе игроков нашей атаки", – сказал Мельгарехо.

    Источник: YouTube

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    12.02.2016 11:41
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    Комментарии (4)
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    Bobafett
    1455268848
    "Думаю, он составит конкуренцию группе игроков нашей атаки", - сказал Мельгарехо." Так Аленичев сказал или Мельгарехо?
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