Аленичев: «Мельгарехо только набирает кондиции»

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о состоянии новобранца команды Лоренцо Мельгарехо.

"Если будет усиление, как я неоднократно говорил, то всего лишь одна позиция. Не исключаю, что будем доигрывать весеннюю часть чемпионата этим составом. Какое впечатление произвел Мельгарехо? По человеческим качествам видно, что он быстро вольется в наш коллектив.



Футбольные качества мне были давно известны. Не скрою, сейчас он готов максимум процентов на 50, поскольку последний период он занимался переходом, у него рожала жена, поэтому ему было не до футбола. Сейчас он только-только набирает кондиции. Думаю, на Кипре мы подведем его к оптимальному состоянию. Игрок он хороший. Думаю, он составит конкуренцию группе игроков нашей атаки", – сказал Мельгарехо.