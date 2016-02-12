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    Мищенко: «Об «Амкаре» слышал только хорошее»

    Новобранец "Амкара" полузащитник Олег Мищенко рассказал о своем переходе.

    "По поводу "Амкара" разговаривал со своим агентом еще в конце прошлого чемпионата в декабре. Он мне сказал, что, возможно, есть вариант с этим клубом. Я сразу же поручил ему заниматься этим вопросом, так как мне это показалось очень интересным. И вот наконец-то я побывал на просмотре и заключил контракт.

    В "Амкаре" играли несколько моих друзей – Денис Дедечко, Виталий Федорив, с которыми мы вместе занимались в академии киевского "Динамо", правда, они были в группе постарше моей, сейчас здесь находится Богдан Бутко, с которым мы вместе играли в Донецке, но в разных командах. И все они говорили об "Амкаре" только хорошее, что это амбициозный и очень порядочный клуб и выполняет все свои обязательства, что в наше время нечастое явление.

    Когда подписывал контракт, я думал лишь о том, что мне необходимо прогрессировать как футболисту, и "Амкар", на мой взгляд, полностью для этого подходит", – сказал Мищенко.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.02.2016 11:26
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